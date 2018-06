Martedì 19 Giugno 2018, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2018 09:54

Un forte boato: le vetrine che volano via fino ai giardini della villa comunale, un intero magazzino completamente sventrato e poi il fuoco che riduce in cenere il bar «Non solo latte» che nelle prossime settimane doveva cambiare la sua insegna e la sua attività in «Non solo Pane». È questo il bilancio di una notte di paura, vissuta in via Crispi, a pochi metri da Palazzo di Città dove un incendio, divampato poco dopo le quattro, ha distrutto quella che tra pochi giorni doveva diventare una nuova panetteria.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno utilizzato due mezzi. I caschi rossi hanno operato per ben sei ore con gli autoprotettori (autorespiratori con le bombole) per domare le fiamme. Solo dopo sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri e gli uomini della scientifica. Gli agenti del commissariato di polizia, diretti dal vicequestore Marzia Morricone, hanno subito avviato le indagini, ascoltando alcuni testimoni e sequestrando le immagini delle telecamere a circuito fisso, in funzione in zona. Secondo le prime indiscrezioni non sono stati trovati elementi che possano chiarire in maniera chiara se si sia trattato di un incendiato accidentale o doloso. Dai primi rilievi sembra che la forte deflagrazione sia dovuta ai vapori di un liquido infiammabile. Ora bisogna appurare la natura di questo liquido e se si tratta di qualcosa che si trovava all’interno del magazzino o se, invece, vi è stato introdotto.