Torna in libertà, dopo oltre due anni per decorrenza dei termini di custodia, Antonio Pignataro, il 62enne ex esponente della Nco e poi della Nuova Famiglia, a Nocera Inferiore. La decisione è del collegio del tribunale di Nocera, che ha accolto l’istanza dell’avvocato di fiducia, Antonio Sarno. Pignataro ha lasciato il carcere di Opera, a Milano, giorni fa, facendo il suo ritorno a Nocera Inferiore.

I giudici lo hanno sottoposto all’obbligo di dimora nello stesso comune, con il divieto di uscire di casa dalle 10 di sera fino alle 8 del mattino seguente. Insieme ad altri, Antonio Pignataro è attualmente sotto processo, per l’indagine «Un’altra storia», con le accuse di associazione di stampo camorristico e scambio elettorale politico-mafioso.

Nel suo casellario ci sono decine di condanne, molte per reati di camorra, come quella ultima e più nota a 30 anni, per la morte di Simonetta Lamberti, la figlia di 11 anni del giudice Alfonso Lamberti. La ragazzina fu uccisa il 29 maggio 1982.

Ultimo aggiornamento: 06:34

