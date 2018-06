Venerdì 29 Giugno 2018, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 28 Giugno, 23:58

Da trafficante di droga a mozzo su un peschereccio. Arrestato ieri mattina a Marina di Camerota un noto pregiudicato calabrese. Rocco Parrello era a bordo della spadara Marcantonio IV arrivata due giorni fa nel porto cilentano. È finito in manette nell’ambito di una complessa attività di indagine partita dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria che si è estesa fino al Cilento. Il cinquantenne originario di Bagnara Calabra è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione coordinati dal Maresciallo Francesco Carelli e della compagnia di Sapri al comando del capitano Michele Zitiello. Il blitz é scattato alle prime luci dell’alba di ieri mattina. Parrello é finito in carcere insieme ad altri nove trafficanti, ritenuti tra i più violenti e spregiudicati dell’Aspromonte.A Camerota i militari sono giunti sul porto a sirene spiegate e con il supporto degli uomini della guardia costiera hanno fatto irruzione sull’imbarcazione. Per il noto pregiudicato sono scattate le manette e dopo è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. L’uomo aveva a suo carico un mandato di cattura emesso dal Tribunale di Reggio Calabria per associazione di stampo mafioso. Parrello è ritenuto tra i capi del clan che semina panico tra Villa San Giovanni e Bagnara. A suo carico pesanti accuse, traffico illecito di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, violenza e minaccia.