Venerdì 19 Luglio 2019, 19:28

Camion in fiamme nell'area industriale di Sarno, sul posto forze dell'ordine e la polizia stradale per capire cosa sia accaduto. L'incendio è divampato intorno alle 15:30 in via Ingegno, all'interno dell'area Pip, a pochi passi da alcune aziende. Il grosso veicolo è finito in una delle stradine che percorroso l'area industriale.Le fiamme in pochi secondo lo hanno avvolto. Sono stati alcuni imprenditori e residenti della zona a richiedere sul posto l'intervento dei vigili del fuoco. I caschi rossi hanno dovuto lavorare diverse ore per domare le fiamme. Problemi anche alla viabilità in autostrada per la colonna di fumo che ha raggiunto la carreggiata.Sul posto la polizia stradale. Da unaprima ricostruzione, pare che il camion abbia preso fuoco appena superato il casello autostradale e, poi, il camionista per evitare il peggio sia andato verso lo spiazzo libero dell'area industriale. Una dinamica, però, ancora da chiarire.