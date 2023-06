Campania, peste suina africana: il consigliere Corrado Matera chiede interventi urgenti

«È necessario mettere in campo interventi urgenti, finalizzati ad arginare l’epidemia di peste suina africana che purtroppo ha fatto la sua comparsa in Campania e in particolare in alcune aree del Vallo di Diano e del Cilento», lo afferma il consigliere Regionale Corrado Matera, che individua come prioritari in particolare due provvedimenti.

«Considerati i numeri registrati nelle ultime ore di animali contagiati - continua Matera - il timore che il virus possa estendersi e raggiungere anche gli allevamenti suini presenti nell’area rossa assume livelli di guardia. Si ritiene opportuna l'istituzione di un apposito fondo “ristori” per gli allevatori della razza suina, al fine di contenere le spese per ulteriori interventi di adeguamento strutturale, volti alla biosicurezza e finalizzati a prevenire i rischi di contagio connessi alla diffusione della Psa da parte della fauna selvatica. Vogliate, altresì valutare l'attivazione di una misura regionale di aiuti straordinari a sostegno degli allevatori di suini operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta e nelle zone adiacenti».

«Mi preme rendervi partecipi - scrive il consigliere regionale originario del Vallo di Diano - della forte preoccupazione emersa a seguito della diffusione della peste suina africana». Le segnalazioni della Psa hanno portato all'emanazione di un'ordinanza del presidente della giunta regionale, che ha istituito una zona infetta che interessa ben 17 comuni del Vallo di Diano e dell’Alto Cilento, al fine di monitorare l'evoluzione della situazione epidemiologica.