Capaccio Paestum, incidente sulla SS18: ferita una ragazza di Vallo

Ancora un incidente stradale sulla SS18, questa volta nei pressi dello svincolo in località Cafasso di Capaccio Paestum. Il sinistro è avvenuto ieri sera.

Coinvolte quattro auto in una paurosa carambola sulla carreggiata, una Fiat Panda, una Fiat Punto, una Smart e una Bmw. Sotto choc i rispettivi conducenti e le persone a bordo, in tutto sei persone, rimaste fortunatamente tutte illese tranne una ragazza di 31 anni di Vallo della Lucania, al volante della Smart, ferita ad una spalla. La giovane è stata trasportata in ospedale dall’equipe dell’ambulanza della Croce Rossa di Piazza Santini all’ospedale di Battipaglia per le cure mediche del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, unitamente ai carabinieri della Radiomobile di Agropoli e della Stazione di Castel San Lorenzo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli.

Due conducenti sono stati sottoposti all’alcol test.

Numerosi i detriti lasciati sull’asfalto a seguito dei violenti impatti tra le vetture, con conseguente rallentamento del transito per consentire le operazioni di ripristino della viabilità. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei carabinieri.