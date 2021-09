Castellabate in festa: nonna Adele compie 100 anni

100 anni per Adele Corrano a Castellabate. Ieri grande festa nel paese di Benvenuti al Sud per l’ennesima nonnina centenaria del Cilento. «Ieri ho portato i più sentiti e sinceri auguri per i suoi 100 anni da parte dell'Amministrazione comunale e di tutta la Comunità di Castellabate consegnando un dono alla signora Adele, dolcissima centenaria e prezioso patrimonio di valori culturali e civili, un modello per tutti da seguire e valorizzare» il messaggio di auguri del sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Proprio in questi giorni, tra l'altro, è ripresa la ricerca scientifica del progetto CIAO a cura del professor Salvatore Di Somma dell'Università La Sapienza di Roma. Sono arrivati, infatti, una sessantina di svedesi nel Cilento e vi resteranno fino ai primi di ottobre per toccare da vicino lo stile di vita mediterraneo.