Castellabate: “rinasce” via Lamia, pedoni nel sottopasso

Migliora la viabilità pedonale nel paese di Benvenuti al Sud grazie ad un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della vecchia via Lamia, che collega la parte a monte della Via del Mare con la parte a valle della frazione di Santa Maria, fino al viale Corrado Grande.

La strada sarà fruibile mediante il sottopasso esistente, evitando cosi attraversamenti pedonali sulla strada statale, senza rischi per le persone. Sono previsti lavori di canalizzazione delle acque piovane con tubazione interrata, di sistemazione idrogeologica, di bitumazione del manto stradale, il tutto per rendere la strada perfettamente fruibile dal punto di vista pedonale.

«Si tratta di un intervento importante e atteso - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia - Risolve una criticità legata alla sicurezza poiché le persone non saranno più costrette ad attraversare la statale per raggiungere la parte al di sotto della Via del Mare con tutti i rischi che si possono immaginare.

E poi consente di mettere in sicurezza un'area fragibile dal punto di vista idrogeologico come dimostrato dagli ultimi eventi metereologici».