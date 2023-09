Castellabate ricorda Tommaso Gorga: il 15enne morì due anni fa in un incidente stradale

La comunità di Castellabate ha ricordato, ieri, con il Memorial “Tommasino…nel cuore e nell’anima” il 15enne Tommaso Gorga, morto in un incidente stradale lungo la Via del Mare, in località Buonanotte, a due passi da casa sua, il 17 settembre di due anni fa.

A due anni dalla scomparsa resta vivo il ricordo del piccolo Tommy, con l’intera comunità che ha partecipato a una giornata in sua memoria.

«Momenti di condivisione, unione, di ricordi e commozione quelli di ieri ad Ogliastro. - ha commentato il sindaco Marco Rizzo - Un’intera comunità unita per ricordare il piccolo Tommy e per sostenere un’importante attività di volontariato a servizio del nostro territorio».

La giornata ha visto la partecipazione di associazioni, artisti, familiari, amici e tanti semplici cittadini che hanno voluto ricordare Tommy e manifestare la loro vicinanza a Carmine e Giovanna e alla loro famiglia.