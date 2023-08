Castellabate, l'omaggio di ferragosto alla Madonna degli Abissi: sub in processione a 18 metri

Nelle limpide acque di Santa Maria di Castellabate, come da tradizione, cerimonia subacquea in onore della statua della vergine santa "Stella Maris". La cerimonia si tiene ogni anno il giorno di ferragosto e coinvolge i sub del Centro Subaqueo "A.S. Cilento Sub". Immersi a 18 metri di profondità, i sub in processione hanno deposto corone e fiori alle braccia della statua bronzea di Santa Maria a Mare, con momenti di preghiera e rispetto. Questo rituale culmina con una colonna di bolle di ossigeno che si alza dalla profondità verso la superficie. La cerimonia è stata emozionante per i partecipanti, tra cui l'istruttore federale e presidente dell’associazione Natalino De Santis e Assunta Niglio, referente locale di Marevivo.