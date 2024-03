Castellabate, via ai lavori per la rotatoria anti-traffico in località Sant'Andrea

Sono pronti ad iniziare, a Castellabate, i lavori per la realizzazione di una rotatoria posta all’intersezione tra via Corrado Grande e via Beato Simeone in località Sant’Andrea, all’ingresso di Santa Maria nord. L’inizio degli interventi verrà inaugurato lunedì 25 marzo, alle ore 9. I lavori sono finalizzati a predisporre un’adeguata e riqualificata viabilità in una zona considerata di risaputa criticità per la circolazione veicolare. In questo modo, infatti, sarà possibile ridurre le diverse problematiche legate al deflusso del traffico, diminuendo il rischio di incidenti soprattutto nel periodo estivo. Le arterie interessate dagli interventi rappresentano vie di assoluta importanza, considerando che combaciano con l’ingresso di Santa Maria di Castellabate e della zona balneare della frazione Lago.

«La realizzazione della rotatoria all’ingresso di Santa Maria nord è solo uno dei tanti interventi che stiamo effettuando sul fronte della viabilità comunale per migliorare alcune criticità presenti in diverse parti del nostro territorio. Quest’arteria, quotidianamente ma soprattutto durante il periodo estivo, è altamente trafficata e dunque è nostro obiettivo riqualificarla e renderla il più possibile sicura», afferma il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

«Vogliamo diminuire sensibilmente qualsiasi tipo di rischio legato alla viabilità stradale. L’intersezione tra via Corrado Grande e via Beato Simeone è tra gli snodi più importanti di Castellabate.

Con l’installazione della rotatoria non ne beneficerà solamente la fluidità veicolare, ma anche l’arredo urbano della zona interessata che sarà abbellito», sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia. «Prosegue il nostro costante impegno per garantire la piena sicurezza sulle strade di tutto il territorio di Castellabate. In questi giorni stiamo ultimando anche il rifacimento della segnaletica orizzontale. Si avvicina la stagione estiva e con essa aumenterà anche il traffico comunale. Ci faremo trovare pronti per gestire il tutto con grande tranquillità ed efficacia», evidenzia il consigliere, Raffaele Di Gregorio.