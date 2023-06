Una Chiena straordinaria a Campagna per dare il via all'estate 2023

Una speciale e straordinaria Chiena oggi a Campagna, in occasione del 1° torneo di calcio giovanile “‘a Chiena”, che si concluderà domani, 18 giugno.

Un'ora di passeggiata nelle acque del fiume Tenza, che hanno inondato, come sempre, le vie del centro storico perché partecipassero soprattutto i giovanissimi del torneo, ma anche famiglie.

Uno start speciale in attesa delle date ufficiali che ci saranno dal 16 luglio al 16 agosto. Pro loco e Comune insieme guideranno questo evento che attira migliaia di persone ogni anno ed ogni giorno di Chiena.

All'evento di oggi non era previsto alcun ticket d’ingresso, ma per gli appuntamenti del programma di luglio/agosto sarà necessario munirsi di biglietti.

In occasione della Chiena straordinaria, il Museo della Memoria - Centro Studi "Giovanni Palatucci" è rimasto aperto anche in orario pomeridiano