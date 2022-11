Ritorna ‘A Chiena con «Luna nel pozzo», venerdì 4 e sabato 5 novembre

«A Chiena» - Intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed eno-gastronomico di portata nazionale e internazionale -, firmato da Antonello Mercurio, ritorna nel comune capofila Campagna venerdì 4 e sabato 5 novembre, negli spazi dell’ex convento dei Cappuccini in San Martino, per la rappresentazione della favola lirica la Luna nel pozzo, di Antonello Mercurio, con due matinée per le scuole e la soirée per il pubblico sabato alle 21.

La mise en scene dell’opera ispirata da un’idea di Federigo Tozzi, su libretto di Valerio Valoriani, per la regia di Pasquale de Cristofaro è frutto di una ferace sinergia tra il Conservatorio Statale di Musica «G.Martucci» di Salerno e lo «Sperimentale Teatro» Liceo Artistico Sabatini Menna, per il bozzetto e gli oggetti di scena firmati da Eugenio Siniscalchi, la scenotecnica di Luciano Cappiello e i costumi di Massimiliano Costabile, le animazioni coi burattini di Flavia D’Aiello, per una produzione di ScenaTeatro.

L’opera è una favola lirica in due atti ovvero il viaggio di Capino, che avrà la voce del baritono Maurizio Bove, che come tutte le favole è iniziatico, verso la verità. Il giovane poverissimo, vuol sposare la figlia del mago Scarabù, che sarà interpretato dall’altro baritono Nicola Ciancio, Rosina, il quale gli chiede in cambio di catturargli la luna (Lau Fortino, Giada Campione, Alessia Pappalardo e Alina Eniutina) per tenerla poi, in giardino nel pozzo.