All’ospedale di Agropoli il servizio di emergenza a bordo dei mezzi di soccorso sarà garantito con la presenza del medico rianimatore a bordo dell’automedica. Questa l’ora discrezione trapelata ieri dall’Asl di Salerno dopo la bufera esplosa per la notizia della soppressione dell’ambulanza con rianimatore dal presidio ospedaliero del centro cilentano. Le buone notizie per Agropoli non sono finite perché ieri il consigliere regionale Franco Picarone ha garantito la presenza di un medico rianimatore e di un cardiologo all’interno dell’ospedale.

APPROFONDIMENTI ​Ad Agropoli lupetti e coccinelle della Campania per le “Piccole orme” Tre spiagge del Cilento premiate con le Cinque Vele di Legambiente e del Touring Club Italiano Picchiato dal branco nella movida di Agropoli, la madre denuncia: «Nessuno l’ha aiutato»

Queste figure saranno presenti al Psaut. Da parte sua il direttore sanitario dell’ospedale Vallo Agropoli, Adriano De Vita, assicura «stiamo lavorando per il rafforzamento del presidio di primo intervento. Già da tempo è presente l’ortopedia ora sarà potenziata la cardiologia». Intanto la notizia della soppressione dell’ambulanza rianimativa aveva indignato il mondo politico: «La perdita dell’ambulanza rianimativa è l’ennesima brutta notizia per l’ospedale di Agropoli e la sanità del comprensorio cilentano». dice il consigliere regionale leghista, Aurelio Tommasetti.

Per Costabile Mondelli coordinatore della Lega ad Agropoli la sospensione del servizio è anche un problema per il turismo: «Chi vorrà venire nel Cilento a trascorrere le proprie vacanze adesso ci penserà due volte e probabilmente rinuncerà». Il commissario cittadino di Capaccio Paestum di Fratelli d’Italia, Michelina Di Spirito, aggiunge «continuano i disservizi sanitari a danno di tutto il Cilento, nel momento in cui bisognerebbe rafforzare e tutelare la salute di tutti, cilentani e non, che si troveranno a soggiornare nella nostra meravigliosa terra». La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Virginia Villani: «è tempo di unire le forze politiche, per rilanciare l’assistenza a tutela dei cittadini e dei tanti turisti che, in questo particolare periodo dell’anno, rischiano di vedere azzerato un fondamentale servizio di pronto intervento».