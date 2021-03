Cilento, tarturuga Caretta Caretta senza vita sulla spiaggia di Palinuro

Una tartaruga Caretta Caretta senza vita è stata rivenuta sulla spiaggia delle Saline, a Palinuro, di fronte alla discesa dell'hotel Ulisse. A fotografare la carcassa della tartaruga senza vita e a segnalarla agli organi competenti è stata Stefania Rizzo. Sul posto sono giunti gli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro che hanno ricomposto l’esemplare.

Ora agli esperti il compito di verificarne le cause della morte. Non è la prima volta che, purtroppo, lungo le coste cilentane, vengono recuperati esemplari di Caretta Caretta privi di vita. La spiaggia delle Saline, tra l'altro, è una delle preferite dalle tartarughe Caretta Caretta per nidificare nel periodo estivo, così come accaduto anche durante la scorsa estate. Stavolta, però il destino è stato molto più crudele nei confronti dell'esemplare ritrovato senza vita.

