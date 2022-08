Cinghiali si accoppiano in spiaggia nel Cilento, il video diventa virale

Niente cibo o piccoli da portare in giro. Stavolta, un'allegra coppia di cinghiali ha pensato di accoppiarsi tranquillamente a pochi passi dal mare, a San Nicola a Mare, nel comune di Montecorice.

Ad assistere alla scena i bagnanti presenti in spiaggia, mentre i due ungulati hanno continuato senza alcun problema.

«Li abbiamo visti tante volte, ma mai durante un rapporto sessuale - racconta, divertito, un turista - Ormai sono una presenza fissa, protremmo dire quasi armonizzata con quella dell'uomo».

Resta, tuttavia, forte la problematica per la presenza massiccia dei cinghiali sul territorio, che rappresentano (non in questo caso) un pericolo per le coltivazioni e non solo.