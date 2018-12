Giovedì 20 Dicembre 2018, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 20-12-2018 06:21

Tentano il colpo con il sistema della clonazione degli assegni: 40mila euro la somma che una coppia di abili truffatori stava tentando di versare sul proprio conto attraverso gli sportelli automatici di due istituti di credito di Pontecagnano. La truffa, era stata “confezionata” in modo quasi perfetto poiché gli assegni con i numeri di serie presentati per l’incasso erano ancora attaccati al carnet delle ignare vittime, un padre e un figlio residenti a Sant’Arsenio. Il piano perfetto studiato dai due truffatori, un uomo e una donna dell’Agro, è stato mandato in fumo dalla direttrice delle poste di Sant’Arsenio, ufficio presso il quale il pensionato aveva aperto un conto corrente, che ha bloccato l’incasso perché si è accorta che la firma non risultava identica a quella depositata dal pensionato.Era il 18 aprile scorso: a distanza di otto mesi la procura ha chiuso il cerchio notificando due avvisi di garanzia a S.Z., 34 anni di Siano e a M.L. 50 anni di Nocera. I due, assistiti dagli avvocati Giovanni Fava e Fiordelisa Leone, rispondono di tentata truffa e falsità in titoli di credito. Le indagini sono partite dalla denuncia dell’anziano che, dopo essere stato contattato dalla direttrice delle poste che si era resa conto dell’anomalia, si è presentato ai carabinieri.