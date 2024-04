Agropoli, furti in appartamento e videosorveglianza carente: le richieste del Cilento al prefetto e al Comitato per la sicurezza

Con la seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi stamane, presso la Sala Consiliare del Comune di Agropoli, prosegue il programma di incontri sul territorio della Provincia di Salerno dedicato al confronto con i Sindaci per intercettare i bisogni e le istanze che provengono dalle diverse comunità.

Oltre al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito – accompagnato dal Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, e dai Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Filippo Melchiorre, e della Guardia di Finanza, Oriol De Luca – erano presenti anche il Sindaco del Comune di Agropoli e quelli dei Comuni dell’Unione “Paestum Alto Cilento”, tra cui Capaccio Paestum, Giungano, Laureana Cilento, Omignano, Rutino, Salento, Torchiara e il Comune di Castellabate.

L’area territoriale interessata, soprattutto lungo la fascia costiera, nel corso degli anni, ha vissuto una espansione turistica considerevole che richiede, soprattutto in vista del prossimo periodo estivo, l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, al fine di corrispondere alle esigenze e alle aspettative derivanti proprio dall’aumento di presenze legate al flusso turistico.

Sotto il profilo della sicurezza si è avuto modo di constatare che nelle ultime settimane si è registrato, in alcune aree, un leggero aumento del numero di furti in abitazione e in alcune attività economiche.

Tuttavia la situazione della sicurezza non presenta particolari criticità e risulta in linea con la tendenza registrata nel passato, come emerge dalle statistiche della criminalità e dall’analisi congiunta delle Forze dell’Ordine.

Tante le tematiche affrontate in un confronto aperto ai Sindaci: l’implementazione degli attuali sistemi di videosorveglianza, da programmare per tempo, coinvolgendo ambiti sovracomunali e posizionando i lettori di targa lungo le vie di accesso ai territori, da collegare con le centrali operative delle Forze di Polizia; il concorso delle Polizie Municipali nei servizi di sicurezza stradale e, in particolare, nella rilevazione degli incidenti stradali, così come nel controllo del territorio; la sensibilizzazione delle comunità a garantire sempre maggiore collaborazione alle Forze di Polizia; il potenziamento delle attività di prevenzione amministrativa atte a scongiurare i rischi di tentativi di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico e, in particolare, negli appalti pubblici, in un momento nel quale con l’attuazione del PNRR sono in crescita gli investimenti di danaro pubblico; la prevenzione del fenomeno dell’usura in considerazione dei rischi connessi all’attuale congiuntura.

Il Prefetto Esposito, a margine dell’incontro, ha dichiarato: «Con le riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sul territorio stiamo dando un importante segnale di presenza e di vicinanza dello Stato alle Amministrazioni locali ed alle comunità. Intensificheremo i servizi di controllo e, nel corso della stagione estiva, incrementeremo le pattuglie. C’è necessità di fare squadra, la cooperazione tra le istituzioni statali e gli amministratori locali è fondamentale in una logica di sicurezza partecipata e integrata».