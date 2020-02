Manca ancora l'Amuchina all'interno, «ma - assicurano - sta per arrivare». Gli erogatori, però, sono al loro posto. Il primo e più visibile è quello che nella sede centrale di palazzo di città, in via Roma, accoglie - ma soprattutto accoglierà a iniziare da lunedì - dipendenti, amministratori e cittadini che dovranno servirsi degli uffici pubblici. Un invito, neppure tanto velato, a disinfettarsi con il gel prima di accedere nelle diverse stanze. L'erogatore, infatti, è posizionato in bella vista proprio di fronte all'ingresso dell'ascensore. Salerno, insomma, fa leva sulla prevenzione per difendersi dal coronavirus, a iniziare proprio dal luogo simbolo della città. Non solo: sono state distribuite delle mascherine anche ai vigili urbani che presidiano la porta di accesso del Comune. Mascherine, però, da usare solo in caso di necessità. © RIPRODUZIONE RISERVATA