Se n'è andato il giorno di Natale la prima vittima di covid a Colliano. Carmine Fasano, poco più che sessantenne, era positivo da parecchi giorni ed era ricoverato a Scafati. Provava a combattere come un leone, pure con alcuni problemi di salute pregressi, ma ieri sera il suo cuore si è fermato.

Grande sgomento nella cittadina del Sele dove Carmine era conosciutissimo e molto apprezzato. Tanti i commenti sulla sua persona per esprimere il grande dolore per la perdita di chi si considerava un amico fraterno davvero da tutti. Carmine va via in un momento di recrudescenza del virus a Colliano, che ha 31 casi, concentrati in alcune famiglie e comunque sotto controllo. Carmine aveva invece forse contratto il virus in ambienti ospedarieri, altro luogo difficile, quindi in situazioni differenti rispetto ai casi in corso.

