Quarta vittima a Sarno, non ce l'ha fatta Salvatore Fistillo, 70 anni, ricoverato all'ospedale di Scafati, nosocomio divenuto centro Covid. L'uomo risultato positivo al Covid circa 5 giorni fa , era arrivato in ospedale già in gravi condizioni con seri problemi respiratori. Appena tre settimane prima aveva subito un intervento chirurgico molto delicato ed era in fase di ripresa. L'ipotesi è che abbia contratto il coronavirus proprio in ambiente ospedaliero.

Cordoglio da parte del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora: "La nostra Sarno è afflitta ed oggi piange la quarta vittima di questo terribile virus, nemico invisibile che sta seminando morte, lasciando intere famiglie nel dolore e nella solitudine. Non ce l’ha fatta il nostro concittadino Salvatore Fistillo, risultato positivo al Covid19 5 giorni fa. Aveva manifestato subito sintomi piuttosto importanti e preoccupanti ed era stato trasferito all’ospedale di Scafati, centro Covid. A lui la nostra preghiera unita e forte che lo accompagni nell’ultimo viaggio; ai suoi familiari giunga la nostra vicinanza. A voi tutti, miei concittadini, rivolgo l’accorato appello a restare in casa, a non avere contatti, ad uscire solo per vera necessità".

