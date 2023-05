Costiera Amalfitana, scuole chiuse nei comuni toccati domani dal Giro d'Italia. Ecco dove

Scuole di ogni ordine e grado, micronidi e centri diurni chiusi per il passaggio del Giro d'Italia. Ma solo nei comuni toccati dalla carovana rosa. Si fermerà domani parzialmente la Costiera Amalfitana in occasione del Giro d'Italia, la cui sesta tappa, nel percorso compreso tra Tramonti e Positano, passerà da otto comuni. E così, per effetto dell'interdizione di tutte le strade interessate dal percorso la cui chiusura per il passaggio della sesta tappa Napoli-Napoli, rende difficile gli spostamenti in particolare degli studenti, i sindaci dei comuni interessati hanno emesso ordinanza di chiusura dei plessi scolastici.Nello specifico le scuole resteranno chiuse ad Amalfi, dove si concentra la maggior parte degli studenti, Tramonti, Ravello, Scala, Conca dei Marini, Praiano e Positano (a Minori resterà invece chiusa solo la sezione staccata dell'Istituto turistico) dove i primi cittadini hanno disposto per la giornata di domani maggio la chiusura di tutti i plessi scolastici ma anche dei micronidi e dei centri diurni.

Il passaggio in uno dei posti più incantevoli della regione, con i suoi panorami mozzafiato e quei nastri d’asfalto scavati lungo i fianchi delle rocce, ha rischiato fino a ieri di subire uno stravolgimento del percorso a causa del terribile incidente verificatosi sulla provinciale 75 che unisce Ravello alla parte bassa della Costiera Amalfitana. Qui, in seguito al terribile volo compiuto da un bus turistico nella scarpata sottostante una curva a gomito che ha causato la morte di un giovane autista originario di Agerola, si è dovuto procedere a un intervento di bonifica lungo il fianco della roccia e contestualmente al restringimento della carreggiata per garantire la sicurezza stradale.

Soltanto nel tardo pomeriggio di ieri è giunta la notizia che la sesta tappa del Giro non subirà nessuna variazione sul percorso disegnato dagli organizzatori. Ma il passaggio in Costiera sarà salutato dalla protesta dei cittadini che invocano maggiore sicurezza sulle strade dell'intero territorio.