Un’intera famiglia contagiata dal Covid e i loro animali a rischio digiuno per chissà quanto tempo. E’ successo a Polla, dove una famiglia, dai nonni fino ai nipoti ha contratto il virus ed è stata costretta, ovviamente, a restare in quarantena (per fortuna senza gravi conseguenze). Le loro galline e altri animali da aia non potevano essere accudite ma ci ha pensato l’assessore alla Protezione civile, Vincenzo Giuliano, il quale si è dovuto trasformare in allevatore e ha accudito, in collaborazione con i volontari della Protezione civile locale, per poter accudire gli animali.

APPROFONDIMENTI IL CASO Avellino, ucraina organizza una festain casa: denunciata dalla... LA SICUREZZA Sicignano, auto incendiate e normativaCovid: scattano i controlli...

LEGGI ANCHE Avellino, ucraina organizza una festa in casa: denunciata dalla polizia

Un’azione, questa che ha permesso agli animali di non soffrire la fame e la sete in queste lunghe settimane di quarantena della loro famiglia. “Era nostro compito e lo abbiamo senza alcun problema. Ci siamo anche affezionati a quegli animali”. Per fortuna molti dei componenti della famiglia in questione sono già guariti e in questo senso non servirà più l’aiuto dei volontari della protezione civile locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA