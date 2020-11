Nuovo decesso per Covid-19 a Pontecagnano Faiano. Si tratta di un imprenditore agricolo di 55 anni, Antonio Stella, residente nel quartiere Picciola. L'uomo era ricoverato presso l'ospedale Da Procida di Salerno per via di alcune complicanze legate al contagio da Covid-19.

Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi su facebook, a cominciare dal consigliere comunale Angelo Mazza («La comunità perde un grande uomo») e dal gruppo consiliare di maggioranza Energye: «Intendiamo salutare Antonio con tutto l'affetto ed il rispetto che si riconosce ad un amico vero, un compagno attivo e silenzioso che assieme alla sua famiglia, non ha fatto mai mancare il suo contributo e la sua presenza per la comunità. Alla famiglia tutta, va il nostro rispetto, il cordoglio e le più sentite condoglianze».

