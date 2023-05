Salerno, ha l'obbligo di presentazione dai carabinieri: va' a Ceprano e ruba un'auto

Uno non aveva mai conseguito la patente di guida, l'altro aveva l'obbligo di presentarsi dai carabinieri di Salerno tre volte alla settimana: entrambi sono stati fermati dagli agenti della Polizia in servizio nella sottosezione A1 di Cassino: li hanno scoperti alla guida di due auto rubate dopo averle intercettate ed inseguite lungo l'autostrada. La prima auto fermata è una Fiat 500 rubata nel centro abitato di Salerno. Il conducente è stato segnalato alla procura della Repubblica di Cassino per ricettazione e sanzionato di 5mila euro perché guidava senza patente, non avendola mai conseguita Nelle ore successive, la stradale notava sull'A1 una Fiat Panda che procedeva verso sud con una vistosa lezione della serratura sul lato del conducente.

Dagli accertamenti effettuati il veicolo risultava rubato nella mattinata a Ceprano, in provincia di Frosinone: alla guida c'era una persona con l'obbligo di presentazione ai carabinieri della provincia di Salerno tre giorni alla settimana ed avere il divieto di ritorno nel comune di Frosinone.

Anche lui è stato denunciato per ricettazione.