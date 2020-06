«L’economia turistica della Regione Campania riparte, oggi, da Castellabate con l’avvio di questa nuova opera». L’ha detto il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presente stamane a San Marco di Castellabate per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del porto. Tra battute goliardiche, in pieno stile deluchiano, e selfie con simpatizzanti, tutti muniti di mascherine, il presidente De Luca ha ricordato le fasi più critiche dell’emergenza Coronavirus e preannunciato altre importanti novità per i prossimi giorni in vista della stagione estiva. Tappa anche ad Agropoli per un sopralluogo all’ospedale di Agropoli che, ha più volte ribadito anche stamattina, «tre anni fa era stato chiuso con le catene, noi le abbiamo tolte e nel mese di giugno riaprirà il pronto soccorso».





«Già da questa settimana cercheremo di attivare altre attività turistiche, cercheremo di allargare gli orari, ma non voglio toccare la previsione di non vendere alcolici dopo le dieci di sera». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca da Castellabate, in Cilento. «Al Cardarelli - ha spiegato il governatore - prima del Covid19, nei mesi precedenti, erano stati ricoverati 37 ragazzi di cui 20 avevano tra gli 11 e i 17 anni. Erano arrivati in ospedale in coma etilico, strafatti di vodka e superalcolici. La movida è bellissima se è un incontro, un modo per stare insieme non per rovinare la vita dei bambini. Perché a 11 anni sei un bambino».



