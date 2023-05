Salerno, parco pubblico di via Panoramica abbandonato: «Il Comune deve recuperarlo»

Il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano, attacca il Comune per lo stato di degrado in cui versa il parco pubblico in via Panoramica, in località Casa Manzo, a Salerno. «Tale infrastruttura - scrive Celano in una interrogazione al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - avrebbe dovuto rappresentare un piccolo parco pubblico di quartiere in una zona totalmente degradata. Un intervento che avrebbe dovuto aumentare la qualità della vita nell’intera area. Il suddetto parco, dalla data di inaugurazione, non è stato mai curato e manutenuto e versa oggi in vergognoso stato di abbandono, risultando chiuso ormai da anni. Il parco in questione, privo anche di giostrine per bambini, è divenuto sede per bivacchi con conseguenze negative anche per la sicurezza del rione».

Celano chiede «se e quando, come sarebbe d’obbligo per un’Amministrazione attenta al patrimonio comunale, intenda recuperare tale Parco alla fruizione dei cittadini con una adeguata e puntuale manutenzione, riaprendolo alla cittadinanza e restituendo in tal modo vivibilità ad una zona periferica e degradata».