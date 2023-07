Salerno, divieto di dimora per l'immigrato che aggredì la polizia a Lungomare

Divieto di dimora a Salerno per il gambiano che mercoledì scorso, sul Lungomare di Salerno, prima litigò violentemente con alcuni connazionali e poi si scagliò contro i poliziotti che lo avevano individuato e portato in caserma. La decisione è stata adottata dalla giudice De Luca della terza sezione penale del Tribunale di Salerno al termine della direttissima, al posto degli arresti in carcere come richiesto dal pm Guglielmotti. L’indagato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni (difeso dall’avvocatessa Luigia Di Mauro), invitato dagli agenti a fornire le generalità, prima colpì gli stessi e poi, arrivato presso la caserma Pisacane, lanciò contro i poliziotti la copertura in ferro di un vecchio pozzo cagionando una serie di lesioni e contusioni a tre poliziotti intervenuti per calmarlo (la prognosi, per le ferite riportate, fu di dieci giorni ciascuno).

Arrestato, il giorno dopo è stato celebrato il processo al termine del quale il giudice monocratico ha disposto il divieto di dimora nella città di Salerno. Intanto si intensificano sempre più i controlli della polizia sia sul lungomare che nelle zone maggiormente frequentate da turisti e cittadini: controlli disposti dal questore Giancarlo Conticchio dopo le numerose segnalazioni sul vasto giro di droga nell’area che va da piazza della Concordia alla spiaggia di Santa Teresa. Capillari servizi di controllo che vengono svolti in collaborazione con le altre forze dell’ordine che operano sul territorio.