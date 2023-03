Mercato San Severino: trovato con l'hashish va ai domiciliari

Viaggiava in auto conla droga, arrestato 32enne a Mercato San Severino. Il blitz dei carabinieri. L'uomo aveva 335 euro in cotnati e solo 0,5 grammi di hashish: probabilmente aveva già venduto tutto. Soltanto dopo la perquisizione domiciliare gli sono stati ritrovati altri 100 grammi di droga, telefonini utilizzati per i clienti e un bilancino di precisione, La procura ha dispoto per lui i domiciliari in attesa della direttissima.