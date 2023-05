C'è il ballottaggio per scegliere il prossimo sindaco della città. Le operazioni di scrutinio sono andate avanti per tutta la notte, alla fine l'ex sindaco Pasquale Aliberti, a capo di una coalizione guidata da Forza Italia, è davanti a tutti ma che non riesce ad andare oltre il 50% delle preferenze, fermandosi al 40,98%. Dietro di lui, il candidato dei moderati Corrado Scarlato, con una percentuale attorno al 27,30%. Poi Michele Grimaldi del Partito Democratico (sostenuto anche dal Movimento Cinquestelle) al 15,26% e l'ex sindaco sfiduciato a gennaio Cristoforo Salvati per Fratelli d'Italia all'8,13% sotto anche a Francesco Carotenuto per Scafati Arancione e Free Scafati arrivato all'8,34%. Al termine della due giorni elettorale su un totale di 39839 elettorali i votanti son risultati 28004 per una percentuale del 70,29%. La percentuale di astensione si attesta quindi al 30% con circa 12000 persone a formare il partito del non voto. Per tutta la giornata la fibrillazione è stata palpabile nelle sezioni e nei comitati elettorali. Nelle sezioni, infatti, non sono mancati scontri tra i presidenti di seggio e i rappresentanti di lista sulla validità o meno dei voti. A vigilare su tutto le forze dell'ordine, dai carabinieri alla guardia di finanzia che hanno provveduto a placare gli animi più accesi.

In serata di ieri arriva il primo commento di Cristoforo Salvati, che ammette, a scrutinio ancora in corso, di esser fuori dalla competizione. «Il risultato del voto - spiega Salvati - che porta Pasquale Aliberti e Corrado Scarlato al ballottaggio ha una genesi lunghissima che parte dai problemi creati alla mia amministrazione. Per 4 anni ho fatto tantissimo e chi sarà il nuovo sindaco non dovrà fare altro che raccogliere l'eredità creata da 30 milioni di euro di opere pubbliche, 58 assunzioni ed una cassa in arrivo. Sarà più facile, io ho camminato tra spazzatura e macerie». Salvati annuncia infine comunicazioni ufficiali sul posizionamento al ballottaggio dopo un confronto con i candidati. Al comitato elettorale di Pasquale Aliberti tanti fedelissimi in attesa dei risultati mentre serpeggia l'ombra del ballottaggio. Lui, con al fianco l'onorevole Annarita Patriarca, l'europarlamentare Lucia Vuolo e il consigliere regionale Aurelio Tommasetti, afferma: «Siamo in attesa dei risultati fiduciosi. Se sarà ballottaggio sono curioso di chiedere al mio competitor cose ne pensa del bilancio comunale, del rinnovo della macchina amministrativa e dei grandi tempi della città». Annarita Patriarca plaude alla coalizione: «Tutte le forze della coalizione mai hanno chiesto nulla. Siamo tutto il centrodestra e abbiamo attuato una campagna elettorale senza usare toni aspri. Se sarà ballottaggio manteremo un atteggiamento, direi, misericordioso». Da Aliberti si segnala l'idea di non attuare alcun apparentamento: possibili dialoghi solo sui temi in discussione nel futuro Consiglio comunale. Tommasetti plaude: «Tutta la provincia di Salerno risponde al voto. Il dato dell'astensionismo direi che fisiologico». Sull'altro fronte, nel comitato di Corrado Scarlato si fa quadrato e si guarda avanti. «Siamo pronti spiega mentre attende i voti definitivi colui il quale si profila come il competitor di Aliberti - Lui, Pasquale Aliberti, ha sempre dichiarato di vincere al primo turno. Ne riparleremo. Ove mai dovesse esser ballottaggio siamo pronti per questa nuova tornata elettorale».

Dal centrosinistra di Michele Grimaldi, a capo della coalizione guidata dal Pd e Movimento 5 Stelle, serpeggia un malcontento quasi palpabile. «Voglio ringraziare di cuore a- nnuncia Grimaldi - chi ha scelto la coalizione Ora e sempre Scafati, le nostre 4 liste e tutti i candidati. Li ringrazio per la scelta coraggiosa che hanno fatto. In ogni caso in democrazia il voto è sacro e va rispettato. In bocca al lupo ai due avversari che hanno raggiunto l'obiettivo del ballottaggio».