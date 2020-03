© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme contagio coronavirus rientrato per la famiglia del r ione Carmine che l’altra sera si era presentata al Ruggi preoccupata per lo stato febbrile che aveva coinvolto tutti dopo il passaggio del padre, nei giorni scorsi, per l’aeroporto di Dubai , che nel frattempo erano stati posti in isolamento, insieme con il medico e due infermieri che li avevano assistiti,Questo caso sospetto segue di una settimana quello di un salernitano di ritorno da un viaggio nella zona di Codogno. L’uomo decise di porsi in isolamento volontario a casa, dopo l’arrivo in via San Leonardo, perché i sanitari ritennero che non sussistevano i criteri previsti e per questo motivo non fu trattenuto. Ieri, nel frattempo, è stato completato anche l’allestimento delle tende all’esterno dei pronto soccorso della provincia per filtrare e fare da pre-triage dei sospetti casi di contagio da coronavirus