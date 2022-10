Costiera amalfitana, 18 milioni per la galleria tra Maiori e Minori: via alla gara d'appalto

Pubblicato oggi da Anas il bando di gara per appalto integrato relativo ai lavori di realizzazione della variante in galleria alla strada statale 163 «Amalfitana», tra gli abitati di Minori e Maiori.

L'importo dell'appalto, finanziato dalla regione Campania, è di oltre 18 milioni di euro; tale appalto integrato prevede la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo e l'esecuzione dell'intervento.

«Si avvia dunque l'iter per la realizzazione di un nuovo tracciato, di lunghezza complessiva pari a circa 730 metri, con una variante in galleria naturale all'attuale Statale 163 'Amalfitanà, mediante un nuovo percorso non carrabile d'unione dei tratti di lungomare dei due abitati dei comuni di Maiori e Minori, costituendo un unico waterfront. L'opera comporterà evidenti benefici per la circolazione stradale della zona costiera, l'eliminazione dell'attuale semaforo, oltre che garantire un'importante attrattiva turistica grazie alla riqualificazione della zona del lungomare» si legge nella nota della regione Campania.