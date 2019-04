Mercoledì 10 Aprile 2019, 17:08

Gattini randagi avvelenati a San Valentino Torio. E' caccia al killer che in due settimane ha ucciso oltre sette piccoli felini. Si tratta di gatti randagi, ritrovati morti sia in Piazza Ferrovia che in via Carlo Cattaneo. Con ogni probabilità gli animali sono stati uccisi con l'utilizzo di bocconi avvelenati lasciati in strada e nelle aree verdi. A lanciare l'allarme sono i cittadini che hanno segnalato numerosi casi in più zone della città, pronti anche a presentare denuncia contro ignoti alle forze dell'ordine. Le foto dei gattini morti stanno facendo il giro delle piattaforme social scatenando forti reazioni e proteste.Si cerca di identificare la persona o le persone che in questi giorni stanno agendo facendo strage di gatti. I cittadini chiedono più controlli anche con l'ausilio di telecamere di videosorveglianza.