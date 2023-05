Tutto pronto per l’arrivo del Giro d’Italia, mercoledì 10 maggio, a Salerno. La carovana rosa attraverserà la zona orientale della città di Arechi fino al traguardo posizionato nella centralissima piazza della Concordia. I cittadini salernitani vivranno una giornata a piedi ma con la possibilità di sostare e parcheggiare le proprie auto gratuitamente, anche nel nuovo parcheggio di piazza della Libertà. Il primo cittadino ha ufficializzato ieri l’ordinanza di chiusura delle strade interessate dal passaggio dei ciclisti e non solo. Confermata la chiusura di tutte le scuole per l’intera giornata di mercoledì con un singolare appello a tutti i salernitani da parte del sindaco: colorare balconi, finestre, vetrine dei negozi di rosa e soprattutto utilizzare la metropolitana dalla zona orientale per raggiungere il centro, lasciando i propri veicoli nei pressi dello stadio Arechi.

«Ci permetterà di vivere una grande giornata di sport e spettacolo sotto gli occhi di tutto il mondo. La corsa rosa è l’evento sportivo più seguito in Italia dopo il campionato di Serie A. Sarà anche una bella vetrina promozionale per Salerno e le sue bellezze artistiche, culturali, enogastronomiche ed ambientali. I corridori – ha dichiarato Vincenzo Napoli - saranno impegnati in uno spettacolare finale di tappa che costeggia il mare lungo la litoranea Sud, Arechi, Via Leucosia, Lungomare Marconi, Carnale, Piazza della Concordia. L’organizzazione dell’arrivo di tappa richiede alla nostra comunità un enorme sforzo organizzativo e la collaborazione di tutti i concittadini».

Per l’occasione, infatti, sono stati stabiliti limiti alla sosta ed alla circolazione in numerose strade e piazze per consentire il passaggio della corsa, sistemare le centinaia di mezzi ed automezzi della carovana, permettere gli allestimenti logistici necessari. L’ordinanza prevede il divieto di sosta e di fermata dalle 7 del 9 maggio in piazza della Concordia e sottopiazza; piazza Mazzini; Via Carella; parcheggio Foce Irno; via La Carnale; piazza Amendola; via Roma (tratto Via Porta di Mare - Vicolo Ave Grazia Plena; via Regina Costanza; via Vicinanza; via Clemente Mauro via De Mattia, Via Natella; Corso Garibaldi (tratto Via De Felice - Via Vella). Mentre dalle ore 15 del giorno precedente il divieto di sosta e fermata toccherà alla zona orientale, protagonista della pedalata. In ogni caso nelle ore indicate dei giorni 9/10/11 maggio sarà consentita la sosta libera e gratuita in tutte le aree di parcheggio rimaste disponibili - compresi il parcheggio di piazza della Libertà e della zona Arechi - in città. Tante le iniziative in programma per grandi e piccoli che si svolgeranno durante tutta la giornata: dalle ore 14 alle 19 sarà aperto in piazza della Concordia il villaggio Giroland mentre alle 14.30 è prevista l’esibizione del Complesso Bandistico Città di Salerno e la sfilata del corteo del Crocifisso Ritrovato. I corridori si affronteranno su di un percorso di 171 chilometri lungo il tragitto Sant’Angelo dei Lombardi, Oliveto Citra, Battipaglia, Salerno. L’arrivo della corsa è previsto tra le 16.58 e le 17.28 in piazza. A scendere in campo è anche Salerno Mobilità che procederà a realizzare «un servizio di messaggistica per i possessori di permesso residenti e di abbonamento per i parcheggi automatizzati e non, l’utilizzo gratuito del nuovo parcheggio “Libertà” e l’utilizzo gratuito di tutti i parcheggi lungo strada. Inoltre, è prevista la possibilità per i possessori dei permessi Zpru di parcheggiare indistintamente su tutte le zone coperte da quest’ultimo». Intanto, domani, un altro evento per tutti i salernitani: tutto pronto per «Pedalando per la città» che spianerà la strada all’atteso appuntamento di mercoledì.