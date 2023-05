Tutto pronto (o quasi) a Salerno per vivere la magia rosa del Giro d’Italia. Ieri mattina si è riunito, infatti, il tavolo tecnico in Prefettura per definire gli ultimi importanti dettagli in vista del passaggio della carovana nella city programmato per il 10 maggio. Anas, questura, polizia stradale, carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco di Salerno insieme ai rappresentanti di tutti i comuni interessati dal passaggio hanno preso parte alla riunione del Cov (coordinamento operativo per la viabilità) per definire e risolvere alcune criticità in preparazione della tappa Atripalda-Salerno con i ciclisti che arriveranno in piazza della Concordia intorno alle 17 del prossimo mercoledì. Alcune difficoltà palesate erano legate ai restringimenti della carreggiata che interessa la costiera amalfitana che hanno trovato presto una soluzione. Per il Comune di Salerno erano presenti l’assessore alla sicurezza Claudio Tringali, il comandante della polizia municipale, Rosario Battipaglia e Matteo Picardi, direttore generale dell’ente di via Roma. A coordinare i lavori il viceprefetto vicario Franca Fico.

Si dovrà attendere ancora un po’ per vagliare il piano traffico definito e definitivo ma presumibilmente ad essere off-limits sarà la zona orientale della città: gli atleti in bicicletta percorreranno, infatti, il tratto lungomare dalla zona industriale. Ed è proprio per questo motivo che l’ipotesi di un potenziamento delle corse della metropolitana potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. In questo modo si potrà dare la possibilità ai tanti curiosi di sostare nei pressi dello stadio Arechi e raggiungere il cuore della città con un mezzo alternativo. Questione parcheggi: come già anticipato gli stalli di via Carella, nei pressi del Grand Hotel, saranno riservati ai bus delle squadre, così come sarà off-limits il sottopiazza della Concordia e la piazza dove sarà posizionato il traguardo e il «villaggio» con le tante iniziative in programma per grandi e piccoli. Nelle prossime ore potrebbero cominciare anche i lavori di rifacimento del manto stradale per permettere ai ciclisti di percorrere il tratto senza pericoli e soprattutto per una pedalata più fluida e senza ostacoli. La mission, adesso, è trovare uomini che garantiscano ordine pubblico e sicurezza: Salerno potrebbe avere necessità di impiegare circa 100 unità. Molto probabilmente scenderà in strada anche la protezione civile insieme agli agenti di polizia municipale e ai componenti delle associazioni alle quali si chiederà una massiccia disponibilità. Confermata, intanto, la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, compresi gli asili per tutta la giornata del 10 maggio.

«Il Giro d’Italia è per i più romantici qualcosa di eccezionale, evoca ricordi, suggestioni, emozioni: avere una tappa a Salerno è significativo – ha dichiarato il sindaco Napoli che fa appello ai cittadini - si ripropone un momento magico che anche per il marketing territoriale credo abbia uno spessore importante. Qualche fastidio per i concittadini ci sarà ma credo che ne valga la pena. Spero che capiranno lo sforzo dell’amministrazione e subiranno qualche disagio di buon grado – ha concluso il primo cittadino - ci prepareremo adeguatamente e metteremo in vetrina la nostra città». Via Allende, via Clark, via Leucosia, Lungomare Colombo, Lungomare Marconi, Lungomare Tafuri e piazza della Concordia saranno le strade interessate dal percorso e dunque chiuse al transito delle auto. In piazza della Concordia sarà allestito, fin dal mattino, il villaggio (ad ingresso libero e gratuito) «Giro Land»: un luna park completamente ispirato al Giro d’Italia. Sulla linea del traguardo e nel villaggio sono previste, alle 14.30, anche l’esibizione dello storico gran complesso bandistico Città di Salerno e la sfilata del corteo storico della Fiera del Crocifisso ritrovato.