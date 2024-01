Più soldi da multe. C’è il maxi piano per rifare le strade. Dai soldi delle multe incassate c’è la boccata d’ossigeno per la programmazione di un vasto piano di manutenzione delle strade gruviera. Nel 2023 le multe elevate a Salerno per infrazioni al codice della strada sono state esattamente 75.983 multe. Di queste, ben 21.491 sono state elevate per parcheggio senza ticket su strisce blu. La media di multe è stata di 6.330 verbali al mese, di 211 multe al giorno, 9 multe all’ora. Un trend in brusca ascesa a causa del picco di violazioni stradali commesse dagli automobilisti salernitani. E gli incassi lievitano dando respiro al Comune. I proventi delle contravvenzioni nel 2023 ammonta a 6 milioni e 308 mila euro, secondo il Siope, sistema della ragioneria dello Stato. Grazie ai proventi delle multe è possibile programmare un piano di rifacimento delle strade. Piogge e incuria hanno messo a dura prova strade e marciapiedi nel capoluogo. E fioccano denunce da parte di automobilisti e passanti. È di 43 istanze di risarcimento al mese il bilancio delle buche stradali e dei marciapiedi sconnessi in città. E tra le strade più a rischio ci sono la zona industriale, ma anche Torrione alto dove da mesi si registrano avvallamenti preoccupanti. Oltre all’incuria c’è da fare i conti col lascito dei lavori di rifacimento della rete idrica effettuati in autunno dall’amministrazione comunale: dopo gli interventi le strade si presentano ancora rattoppate e quindi altamente pericolose per ciclisti e scooteristi. Da qui l’avvio di un vasto piano di rifacimento del manto stradale del capoluogo programmato dall’amministrazione comunale. Al via interventi a partire dal mese di marzo per un importo di 3 milioni di euro. C’è da fare presto. Nel 2023 è aumentata l’incidenza degli infortuni per cadute accidentali causate da asfalto deteriorato: da gennaio 2023 a dicembre 2023 sono 521 le cause di risarcimento intentante da automobilisti e cittadini a seguito di cadute accidentali e incidenti veicolari. È quanto trapela da un dossier della Polizia locale. Nel corso del 2022 furono 470 le richieste risarcitorie sollevate da salernitani. Un trend in aggravamento quindi. E urgenza di rifare le strade sempre più impellente.

APPROFONDIMENTI Salerno, il report della polizia municipale: violato il Duomo, 24 accessi illegali ogni giorno Fisciano, evade due volte dai domiciliari perchè «depresso» ma i giudici non gli credono, finisce in carcere Salerno, bimbo in fin di vita al Santobono: la procura vaglia la posizione dei genitori

E in un periodo che vede l’amministrazione comunale impegnata a 360 gradi sul fronte della sicurezza stradale, si apre il nuovo capitolo legato alla necessità di migliorare il manto di molte strade a rischio. Intanto ieri sera personale della Polizia della Polizia Municipale nello svolgere i propri compiti di controllo sul territorio, intorno alle ore 17 ha rinvenuto su Corso Vittorio Emanuele, altezza Galleria Capitol, un borsello abbandonato sulla sede stradale. Una volta recuperato, all’interno è stata rinvenuta la somma di 1.500 euro in banconote di vario taglio e i documenti del titolare il quale veniva rintracciato. Il ricco borsello è stato restituito al legittimo proprietario.