San Valentino Torio, inaugurata nuova arteria stradale: cambia la viabilità

La frazione di Casatori a San Valentino Torio cambia volto attraverso programmazione e strutturazione. Così la nuova strada inaugurata questa mattina con accanto parcheggi ed area attrezzata antistante l’ area per l’ edilizia economica e popolare.

Da domani 22 Aprile alle ore 9, poi, nuova circolazione viaria. Una mattinata di festa col taglio del nastro e le istituzioni locali tra le quali il sindaco Michele Strianese, l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco, Rosanna Ruggiero. La zona dell’area attrezzata è dotata di un sistema di videosorveglianza di ultima generazione per garantire l’accesso in sicurezza e come deterrente contro atti vandalici. A spiegare con soddisfazione i lavori sono il sindaco Strianese e l’assessore Ruggiero.

«Siamo soddisfatti perché si procede spediti con opere di rigenerazione urbana in città. A seguito della conclusione dei lavori di riqualificazione urbana dell’area per l’edilizia economica e popolare, sarà possibile utilizzare la nuova strada di collegamento tra Via Toria e Via Diaz, denominata “Via Toria 1° traversa”, che avrà il senso unico di circolazione da sud verso nord».

Poi continua: «Di conseguenza si invertirà il senso unico di marcia a Via Santa Maria delle Grazie, che sarà da Via Toria verso il centro di Casatori e non più viceversa. Pertanto per andare verso le Chiese e verso il plesso scolastico Don Giovanni Bosco, bisognerà utilizzare soltanto la nuova strada ovvero “Via Toria 1° traversa” dalla quale, arrivati a Via Toria, ci si potrà dirigere o verso destra. centro di Casatori, o verso sinistra per il Cimitero e il capoluogo. Via Toria, invece, rimarrà a doppio senso di circolazione. Nel parcheggio nuovo con 15 posti sara' attivo il disco orario per 60 minuti dalle 8 alle 20 mentre a Largo Tringiale abbiamo stabilito per 9 posti il parcheggio con disco orario per 30 minuti sempre dalle 8 alle 20. Abbiamo creato un’area attrezzata fruibile alle famiglie, e vi è il sistema di videosorveglianza».