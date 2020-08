Sorpreso dagli uomini della polizia municipale mentre dava fuoco a sterpaglie ed altro materiale non identificato, lungo il Monte Saro a Sarno. Uomo di 46 anni multato. Per lui una sanzione di 500 euro.

L'uomo è stato sorpreso mentre in una zona collinare della periferia di Episcopio, contro l'ordinanza sindacale che vieta tale operazione, aveva ammassato ed incendiato sterpaglie, pezzi di cassette in plastica, cartoni e materiale vario che non è stato possibile individuare perchè ormai ridotto in cenere. Una colonna di fumo denso, che ha raggiunto anche alcune abitazioni, ha richiamato l'attenzione dei vigili urbani durante i controlli territoriali proprio lungo le aree pedemontane a rischio incendio.

Verifiche nelle aree periferiche intensificate dopo gli incendi delle scorse settimane. © RIPRODUZIONE RISERVATA