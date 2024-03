Salerno, incendio in un appartamento: edificio evacuato, un intossicato

Paura questa mattina in via Raffaele Guariglia 1, a Salerno, per un incendio scoppiato in un appartamento. Per cause ancora da accertare i Vigili del Fuoco sono intervenuti in zona Pastena per estinguere le fiamme che hanno interessato l'intero appartamento al 5º piano, affidando alle cure del 118 una sola persona a causa dell'inalazione dei fumi. Evacuato l'intero stabile temporaneamente in via precauzionale.

Quattro le persone controllate dai sanitari del 118, oltre a un neonato: per fortuna, per nessuno sono state riscontrate gravi conseguenze.