Un impatto violentissimo a Cassino mentre era alla guida della sua auto, è in gravi condizioni Don Antonio Agovino, l’amato parroco della chiesa di San Teodoro Martire di Sarno. Il sacerdote è ora nella sala rianimazione dell’ospedale di Cassino dopo l’incidente nella serata di ieri. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico in nottata, le sue condizioni restano però gravi a causa delle profonde ferite.



E' ancora poco chiara la dinamica dell'incidente, al lavoro le forze dell'ordine per ricostruire cosa sia accaduto in una strada centrale del comune della provincia di Frosinone.

L’intera comunità prega e si stringe al caro parroco. Questa sera alle ore 20:30 una veglia di preghiera. © RIPRODUZIONE RISERVATA