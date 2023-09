Salerno, non si fermano all'alt del posto di controllo: inseguimento all'alba per le strade e poi la denuncia

Non si sono fermati ad un posto di controllo della polizia alle 6.30 di ieri mattina e sono stati inseguiti e bloccati dagli agenti della sezione Volanti agli ordini del vicequestore Sabatino Fortunato. I due ragazzi sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish. L'auto, sottoposta a sequestro per essere oggetto di controlli, è intestata ad una donna residente fuori regione.

Non risulta rubata, in corso ulteriori indagini. Non si esclude che possa essere una ragazzata.