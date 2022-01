International Cilento Film Festival: grande successo per la prima edizione

Grande successo per la prima edizione dell’International Cilento Film Festival, evento ideato e organizzato dall’associazione cinematografica del Cilento che nasce con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo culturale, artistico, sociale ed economico del territorio cilentano e salernitano. La kermesse, svoltasi nelle serate di venerdì 21 e sabato 22 gennaio, e che decretato come vincitore assoluto il film di genere drammatico “Regina” (diretto da Alessandro Grande, con Francesco Montanari e Ginevra Francesconi), per via dell’emergenza sanitaria dovuta da Covid-19 e il conseguente innalzamento dei contagi, si è svolta in modalità streaming. Nonostante ciò, ha registrato un trionfo con risultati ben oltre le aspettative: 116 Paesi partecipanti; più di 10mila persone raggiunte; oltre 1.000 interazioni e 2.000 visualizzazioni video.

«Purtroppo questo prestigioso appuntamento cinematografico dovrà rimandare alla seconda edizione la modalità in presenza. Com’è noto a tutti, il Comune di Capaccio Paestum è un territorio di impagabile bellezza e sarebbe un palcoscenico perfetto per la seconda edizione dell’International Cilento Film Festival. Le mie più sentite congratulazioni vanno agli organizzatori della kermesse perché hanno dimostrato, non solo tanta professionalità, ma anche coraggio da vendere, visti i tempi difficili per il mondo dello spettacolo». Ha dichiarato il sindaco di Capaccio Paestum, Francesco Alfieri. In questa prima edizione ben due i presentatori d’eccezione, la giornalista e Communication Manager Ilaria Cuomo e l’anchorman e speaker Roberto Giaquinto, che hanno guidato egregiamente le tante star partecipanti all’Ifcc: il celebre attore Massimo Bonetti; Matilde Gioli, attualmente impegnata nella serie tv di successo di Rai 1 “Doc – Nelle tue mani” e nel film “4 metà” su Netflix; l’attore, regista e sceneggiatore toscano Paolo Ruffini; il talentuoso cantautore Francesco Baccini, l’attrice, direttrice artistica e teatrale Fioretta Mari; il regista Max Nardari; Mark Christopher Lawrence, un attore e comico statunitense noto al pubblico italiano per aver interpretato Big Mike nella serie televisiva Chuck della NBC; Gerald Webb, attore e produttore americano; il regista Francesco Marioni; l’attrice Maddalena Ischiale; il regista Michele Rovini; il documentarista Carmine Benincasa e tanti altri.

Tutti i vincitori delle categorie in gara (animazione, cortometraggi, lungometraggi, documentari, videoclip) sono visibili sul sito web dell’Ifcc. «È stata una serata formidabile e siamo molto felici che la manifestazione sia riuscita. Volevamo dare un segnale importante e di ripresa per gli artisti ma soprattutto per la musica. Siamo stati coraggiosi e ci abbiamo creduto fortemente. Il nostro unisco auspicio e di di poter vivere la seconda edizione in presenza». Queste le parole del regista Alfonso Della Rocca, organizzatore dell’evento con Ilaria Cuomo, Gianni Pagliazzi, Asia Galisi, Gerardo Falce, Domenico Elia, Claudio Paffetti, Daniele Gaudieri, Gregorio Fiscina, Giovanni D’Avenia, Antonio Lo Sacco, Roberta Budicin, Francesca Motonti, Cinzia Lettera, Marco Scatragli, Massimo Bonetti, Prof. Aniello Salzano, Prof. Rino Cuccurullo.