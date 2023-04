Ha trovato il parabrezza dell’auto danneggiato. Sopra, come fosse una firma, c’era un biglietto scritto al computer recante la scritta: «Fuori dalla Politica». Vittima di quello che sembra un avvertimento, o comunque un messaggio non certo lusinghiero, è Dino Giordano, uno dei candidati alle prossime elezioni di Pellezzano, nella lista del sindaco uscente Francesco Morra. L’episodio si è consumato nella giornata di venerdì scorso.

«Nel pomeriggio - rivela Giordano - sono andato a prendere l’auto parcheggiata nel piazzale sotto casa a, sono salito in macchina ma all’inizio non mi ero accorto di niente, poi ho visto une sono sceso per capire di cosa si trattasse. In quel momento ho notato il danno e letto il messaggio. Sono subito andato in Comune, ho chiamato il sindaco e il comandante dellae insieme a loro sono andato dai carabinieri a sporgere». Giordano dice di non avere idea di chi possa essere stato nè le ragioni che hanno provocato il gesto. La sua è una famiglia molto conosciuta a, il padre, che non c’è più, è stato ingegnere capo al Comune in più amministrazioni. Fino ad ora nessuno della sua famiglia aveva accolto gli inviti a candidarsi, Dino Giordano, infatti, è alla sua prima esperienza in politica. Sposato, con una figlia di 23 anni che studia a Firenze, lavora come amministrativo presso il rettorato dell’università di Salerno a Fisciano, non utilizza neanche i social, dunque un ulteriore tassello da escludere per capire il«Non so se faccio paura o la mia presenza possa dar fastidio a qualcuno - dice - ma ciò che è accaduto mi dà più forza per continuare, significa che posso dare un contributo per il mio territorio». Adesso è tutto nelle mani deiche stanno svolgendo le indagini, Giordano va avanti e ringrazia per laricevuta, a cominciare dal sindaco Morra che gli è stato vicino dall’inizio. «Massima solidarietà e pieno sostegno al nostro candidato- scrivesui social - che ha subito un vile atto intimidatorio con danni al parabrezza dell’auto e tanto di messaggio collegato alla sua attività politica ed alla campagna elettorale. Augurandoci che si tratti di una semplice bravata, speriamo che i carabinieri e la magistratura individuino in tempi rapidi i. A Dino - conclude - rivolgiamo un forte abbraccio ed un invito a proseguire senza paura la campagna elettorale». Solidarietà anche dalla lista avversaria capeggiata dache ha raccontato che anche nelle sue liste c’è chi ha subito danni alle auto parcheggiate alla manifestazione del 17 aprile davanti al centro polifunzionale di Coperchia.