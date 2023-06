La pioggia non ferma la "Turniata" di San Vito a Ricigliano e San Gregorio Magno

La pioggia non ha fermato la festa dei pastori e della "Turniata" di San Vito, una delle feste cristiane legate alla tradizione popolare più sentite dai cittadini.

A Ricigliano e a San Gregorio Magno, migliaia di pecore e capre hanno sfilato per le vie cittadine per poi ritrovarsi intorno alle chiese di San Vito dove si è consumato il rito della benedizione delle greggi e della Turniata intorno alla chiesa, fatta tre volte, in onore del santo.

Le greggi, addobbate di tutto punto, sono le protagoniste di questa festa che mette insieme tradizione religiosa e riti pagani che i pastori, nonostante le pessime condizioni meteo, hanno voluto comunque mantenere oggi. Anche questa è fede, incrollabile e sentita, per il protettore delle greggi.