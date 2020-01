Ladri in azione ad Antessano, frazione di Baronissi. Entrano in un’abitazione con all’interno la proprietaria e le sue due figlie. Portano via gli oggetti in oro che trovano in una delle camere e scappano. Le tre donne si accorgono del furto solo dopo che i malviventi sono fuggiti. Silenziosi e attenti a non farsi scoprire, hanno forzato una finestra e si sono introdotti in casa.



Non erano neanche le 19, orario ultimamente preferito dai ladro. Un classico tardo pomeriggio, la mamma a guardare la tv come ultimo scampolo di riposo prima di andare al lavoro per il turno di notte; le figlie ognuna in camera propria. La porta chiusa ha ovviamente aiutato a smorzare eventuali rumori. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata una delle ragazze che, uscita dalla sua stanza, ha visto quella della madre completamente a soqquadro e l’ha avvertita. Non c’è voluto molto a capire che avevano subito un furto. È bastato un controllo per verificare che gli oggetti in oro che la signora conservava nella sua camera erano spariti. Ancora in via di quantificazione il valore del bottino, ma il rammarico è per i ricordi che alcuni di essi rappresentavano. Immediatamente sono stati chiamati i carabinieri che hanno avviato le indagini.



Da una prima ricostruzione i malviventi sarebbero entrati forzando la finestra dello studio che aveva la persiana aperta. Per non fare rumore hanno realizzato un foro nel legno dell’infisso e con un pezzo di ferro hanno aperto le imposte. Nessuno ha sentito nulla, a parte il cane di casa che ha iniziato ad abbaiare, quasi percependo il pericolo. Ma sembrava tutto tranquillo e silenzioso e la signora non si è preoccupata. Solo dopo, quando una delle figlie l’ha chiamata avvertendola che c’era la camera in disordine, ha capito che era accaduto qualcosa © RIPRODUZIONE RISERVATA