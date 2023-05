Ladri nell'area archeologica, rubato un cancello nella periferia di Sarno

Ladri nella zona di Foce, a Sarno, nell'area della Sovrintendenza.

Una banda di ladri - in ragione dell'entità del furto - ha portato via un cancello che delimita l'accesso a un fondo di competenza della Sovrintendenza di Salerno,.

Dopo le verifiche fatte anche dall'amministrazione comunale, in ragione ad una segnalazione, è stato presentato un esposto alla Procura di Nocera Inferiore.

Negli ultimi tempi, a Sarno, si sono registrati diversi furti di materiale ferroso, che vanno a buon prezzo sul mercato nero. Forse l'asportazione del cancello rientra in questi episodi specifici. L'area è di competenza del ministero ma da tempo giace in stato di abbandono, tra erbacce e incuria. Il cancello sarà ripristinato al più presto, intanto si cerca di far luce sull'accaduto.