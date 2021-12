Le opere di Pier Paolo Patti da Scafati in mostra a Teheran

La sperimentazione artistica multimediale di Pier Paolo Patti jn mostra a Teheran.

L'arte del giovane artista di Scafati, da sempre socialmente impegnato, è stata raccontata in un nuovo episodio della video-serie prodotta dall’Ambasciata italiana “From Teheran to Rome. A Journey through Art” presentato oggi nella residenza dell’Ambasciatore a Teheran, Giuseppe Perrone.

Al documentario è stata affiancata un’esposizione, allestita nei giardini della residenza, di alcuni quaderni di viaggio in Iran e nella circostante regione mediorientale ad opera di Patti. Affianci ai quaderni, anche una macchina da scrivere Triumph degli anni ’70 per permettere agli ospiti di annotare le proprie impressioni.

E’ stato proiettato anche il cortometraggio “Janvier”, diretto Patti nel 2014 e dedicato alla sperimentazione musicale.

“L’arte è condivisione di pensiero e azione, è urgenza di esprimere la propria visione del mondo - ha commentato Patti durante l'evento - Lavoro per individuare delle aree di interesse comune, spazi concettuali destinati all’arte che non abbiano confini geografici”.

Nato a Nocera Inferiore nel 1978 ma cresciuto a Scafati, Patti ha sperimentato negli anni diversi linguaggi espressivi, utilizzando media non convenzionali e unendo tecniche composite per dar vita a installazioni multisensoriali.

Nell’ultimo decennio ha realizzato diverse mostre personali, tra cui “Roots” a Teheran nel 2018 a cura di Yasaman Tamizkar e Maryam Bagheri, ed ha partecipato a numerose mostre collettive in Italia e in Europa. Tra il 2018 e il 2020 ha vinto due concorsi, “Artist in Residence” dellʼIGAV di Torino e il “Premio Paolo VI per lʼarte contemporanea” del Centro Studi Paolo VI sullʼarte moderna e contemporanea.

Il documentario “Pier Paolo Patti. An Artist beyond Borders”, cosi’ come i precedenti cinque episodi della serie “From Tehran to Rome. A Journey through Art”, e’ disponibile sui canali social dell'ambasciata italiana in Iran.