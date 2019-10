Lo Spiderman di Maresca incontra la Gatta Nera

Giovedì 10 Ottobre 2019, 17:36

Il disegnatore salernitano Luca Maresca, dopo il successo del volume “Far from home”, collegato al film campioni di incassi, torna a disegnre il tessiragnatele. Il suo particolare tratto lo vedremo tra le pagine di una mini-serie in uscita a gennaio negli Usa e, successivamente, in Italia.Al Comic Con di New York, la Marvel ha infatti annunciato la prossima collana ambientata nel Gamerverse, il mondo dei fumetti basato sul videogioco Marvel’s Spider-Man, che è a sua volta richiama le tavole dell'amato supereroe. Si tratta di ” Spider-Man: The Black Cat Strikes”, scritta da Dennis Hopeless “Hallum” con una copertina di Sana Takeda e disegni proprio di Luca Maresca, sempre a suo agio con una icona dell'universo della Casa Delle Idee.Vedremo quindi ancora Felicia Hardy, ladra ed acrobata, con cui “Spidey” ha avuto in passato una burrascosa relazione, entrare in questa storia che si ispira ad un gioco che a sua a volta ha creato un universo ad hoc. Si tratta un Uomo Ragno completamente inedito, con personaggi noti in ruoli inaspettati, così come sarà la storia illustrata da Maresca. “Sto lavorando alacremente-spiega il penciler che suona anche nella rock band Valium-e non so di preciso quando uscirà in Italia, ma posso anticipare che la a storia si basa sulle vicende del videogioco della PS4, parla principalmente dell'incontro tra Peter e Black Cat ed il racconto lo sto scoprendo pagina dopo pagina”. Nel frattempo, la popolarità acquisita con “Far From Home” cresce non solo grazie alla pellicola ma perché si tratta di una storia adatta anche ad un pubblico non solo di appassionati del personaggio. Il disegnatore ribadisce il suo entusiasmo, lo stesso che ebbe quando fu chiamato dal colosso americano. “Vedere il mio nome accanto a quello del compianto Stan Lee-continua-è stata una emozione indescrivibile e con tanta felicità sono saltato su questo treno in corsa, cercando di portare a casa un buon risultato”.