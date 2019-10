Domenica 6 Ottobre 2019, 06:15

La manifestazione, secondo il ministero dell’Interno, ha «un profilo rischio elevato». Perciò, per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica durante la kermesse «Luci d’Artista», il Comune di Salerno, anche per quest’anno, deve «prevedere un piano di emergenza e di evacuazione». E lo fa stanziando 49mila352 euro, di cui 39mila 800 euro per interventi e 796 per spese tecniche, per affidare il servizio ad una società esterna. Rispetto all’anno scorso, sono poco meno di mille euro in più.