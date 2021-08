Marina di Camerota Covid free, vaccini a residenti e turisti

In attesa dell'open day della Regione Campania in programma per domani, martedì 3 agosto dalle 18 alle 2 sul porto turistico di Marina di Camerota, il personale medico e i volontari della Croce Gialla del presidente Gerardo Pellegrino, ieri, domenica 2 agosto, si sono impegnati nell’inoculazione di 400 dosi, divise tra prime e seconde dosi.

A sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19 sono stati i cittadini residenti, ma anche i turisti.

«Dare la possibilità agli ospiti in vacanza nel nostro Comune di sottoporsi alla seconda dose scongiurando un rientro anticipato a casa, è una possibilità enorme» sottolinea Teresa Esposito, assessore al Turismo.